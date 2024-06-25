Üye Girişi
Haberler

Beykoz'da İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucunda yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Beykoz'da İETT otobüsünden dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İSTANBUL - Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu. Dumanların yükseldiği otobüste yolcular tahliye edildi.

Yangın Beykoz Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar - Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yolcuların ve otobüsü kullanan şoförün dumanı fark etmesiyle birlikte, otobüsteki tüm yolcular aşağıya indirildi. Otobüs şoförü tarafından çıkan yangın, yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da dumanlar tüm motoru sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İETT 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title