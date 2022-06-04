Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada - Haberler

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Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada Beykoz'da İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına uçtu.

Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına uçtu. Kamyondan atlayan şoför burnu kanamadan kurtulurken, durakta bekleyen vatandaşların kaçarak kamyonun altında kalmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kontrolden çıkan kamyonun su kanalına uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz'da Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BRB 37 plakalı İSKİ'ye ait hafriyat kamyonunun frenlerinin tutmaması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon karşı yolun kenarındaki İETT durağına çarptıktan sonra su kanalına uçtu. Durakta bekleyen vatandaşların son anda kaçışmaları muhtemel bir faciayı önlerken, kanala uçan kamyondan şoför son anda atlayarak kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Freni patlayan hafriyat kamyonunun yolun karşısına geçerek su kanalına uçtuğu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

İETT İSKİ su 3. Sayfa Haberler

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