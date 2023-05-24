Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı

Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı Beykoz Kavacıkta seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı.

Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı

İSTANBUL - Beykoz Kavacıkta seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yoldan geçen sürücüler yaparken,araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Beykoz Kavacıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni Riva yolu Beykoz istikameti Kavacık mevkiinde saat 09.00 sıralarında hafif ticari aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Aracın şoförü aracı yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracın ön kısmına kapladı. Şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını gören çevredeki sürücüler yangın tüpleri ile yanan aracı söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip yanan aracı söndürdü. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title