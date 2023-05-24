Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı
3. Sayfa Haberleri
Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı Beykoz Kavacıkta seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı.
Beykoz'da hafif ticari araç alev alev yandı
İSTANBUL - Beykoz Kavacıkta seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yoldan geçen sürücüler yaparken,araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Beykoz Kavacıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni Riva yolu Beykoz istikameti Kavacık mevkiinde saat 09.00 sıralarında hafif ticari aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Aracın şoförü aracı yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracın ön kısmına kapladı. Şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını gören çevredeki sürücüler yangın tüpleri ile yanan aracı söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip yanan aracı söndürdü. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.