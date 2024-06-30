Üye Girişi
Haberler

Beykoz'da Gecekondu Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da bulunan bir gecekondu çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Yeni Mahalle Ayvalı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Çatı kısmının tutuşmasıyla başlayan yangın tüm gecekonduyu sardı. Olayı gören mahalleli büyük panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yer alan olmazken maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yanan gecekondu vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title