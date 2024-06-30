Beykoz'da Gecekondu Yangını

Beykoz'da bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Yeni Mahalle Ayvalı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Çatı kısmının tutuşmasıyla başlayan yangın tüm gecekonduyu sardı. Olayı gören mahalleli büyük panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yer alan olmazken maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yanan gecekondu vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. - İSTANBUL