Beykoz'da Eski Sevgilisi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Beykoz'da Eski Sevgilisi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İstanbul'un Beykoz ilçesinde Fethi Ş., eski sevgilisi Aysel Karakoç'u barışma bahanesiyle evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Fethi Ş. kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir kadın, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine gittiği öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Ş. (35), barışmak için bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç'un (38) evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Fethi Ş., Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan Fethi Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Mahalle sakinlerinden esnaf Yunus Bilgin, "Buradaki çay ocağında işletmeciyim. Akşam saat 8 civarında gürültü ve bağırışlar duyduk. Geldiğimizde burada bir kalabalık vardı, ambulans ve polis ekipleri geldi. Yerde bir bayanın yattığını gördüm. Olayın faili olan erkeği de yere yatırmışlardı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
