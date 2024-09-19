Üye Girişi
Haberler

Beykoz'da El Bombası Olayında 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan el bombalarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı çeşitli silah ve mermilere de el konuldu.

Beykoz'da bulunan el bombaları ile ilgili 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı bölgedeki bir otoyol kenarına atılmış patlamamış 2 el bombasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz ilçesinde çevre otoyolunun Kavacık mevkii bağlantısında yol kenarına atılmış 2 el bombası bulunmuştu.

Bulunan el bombalarına ilişkin yürütülen soruşturmada patlayıcıları bırakan kişileri tespit çalışmaları tamamlandı. El bombalarına ilişkin şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen emniyet ekipleri, Şişli ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi "şüpheli" olarak yakalandı. Devam eden çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli ise Şile ilçesinde gerçekleşen operasyonla yakalandı. Bu kişilere ait evlerde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah, bu silahlara ait 3 şarjör, 72 mermi, 2 balistik yelek, 4 kar maskesi ile bir çalıntı araç ele geçirildi.

Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da El Bombası Olayında 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa

İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Beykoz

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });