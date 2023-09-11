Beykoz'da düğün konvoyunda otomatik tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı

Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'ni kapatan düğün konvoyunda bulunan bir kişi, otomobilinin bagajından çıkardığı otomatik tüfek ile havaya rast gele ateş etmiş ve bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı belirlenen C.C.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.C.B., Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.