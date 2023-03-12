Beykoz'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Beykoz'da aracıyla kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücüye 36 bin 722 TL para cezası kesildi.

Olay, dün Beykoz Çavuşbaşı Mahallesinde yer alan bir cadde üzerinde meydana geldi. Lüks aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.J.T. emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs drift yapma suçundan 20.342 TL, ehliyetsiz araç kullanma suçundan 8190 TL olmak üzere toplam 36 bin 722 TL para cezasına çarptırıldı.

Drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.J.T. hakkında "Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL