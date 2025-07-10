Beykoz'da Denize Girmek Yasaklandı

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Beykoz Kaymakamlığı, sahillerdeki yüksek dalga boyu nedeniyle yarın denize girmeyi yasakladı. Açıklama, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yapıldı.

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz mülki sınırlarında, sahillerlerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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