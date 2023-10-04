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Beykoz'da denizde 75 yaşında bir kadının cesedi bulundu

Beykoz'da Yalıköy Mahallesi sahil yolunda işe giderken denizde ceset olduğunu gören bir kişi tarafından ihbar edilen olayda, emniyet ve sağlık ekipleri cesedi denizden çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda cesedin 75 yaşındaki S.O'ya ait olduğu belirlendi.