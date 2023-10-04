Beykoz'da denizde 75 yaşında bir kadının cesedi bulundu
Beykoz'da Yalıköy Mahallesi sahil yolunda işe giderken denizde ceset olduğunu gören bir kişi tarafından ihbar edilen olayda, emniyet ve sağlık ekipleri cesedi denizden çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda cesedin 75 yaşındaki S.O'ya ait olduğu belirlendi.
Beykoz'da denizde 75 yaşında bir kadının cesedi bulundu.
Yalıköy Mahallesi sahil yolunda işe giderken denizde ceset olduğunu gören kişi ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Olay yeri inceleme ekipleri denizde ve sahil yolunda bir süre incelemelerde bulundu.
Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin, 75 yaşındaki S.O'ya ait olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa