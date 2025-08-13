Beykoz'da Çatı Katında Yangın Paniği

Beykoz'da üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.15 sıralarında Beykoz Göksu Mahallesi Sadri Alışık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının bir bölümünü sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangın esnasında trafik, polis ekipleri tarafından bir süre durduruldu. Trafiğin durmasıyla cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL