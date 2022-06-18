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Beykoz'da bisiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da bisiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

İstanbul Beykoz'da bir apartmana giren hırsız, gözüne kestirdiği 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çalıp, çaldığı bisikletle olay yerinden kaçtı.

İstanbul Beykoz'da bir apartmana giren hırsız, gözüne kestirdiği 6 bin TL değerindeki bisikleti saniyeler içinde çalıp, çaldığı bisikletle olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, apartmanın ara koridoruna bırakılan bisikleti gözüne kestirdi. Ardından apartmanda kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, sesiz sedasız apartmana gelerek gözüne kestirdiği 6 bin TL değerindeki bisikleti apartmanın dışına çıkardı. Hırsız, çaldığı bisikletle olay yerinden kaçtı. Daha sonra bisiklet sahibi apartmana bıraktığı bisikletini göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerasına bakan bisiklet sahibi bisikletinin çalındığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Apartmandaki bisikleti saniyeler içinde çalan hırsız kamerada

Hırsızın 6 bin TL değerindeki bisikleti çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen hırsızın apartmana girdiği, kısa süre sonra çaldığı bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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