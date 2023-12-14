Beykoz'da çatıda çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Beykoz'da bir evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sırlarında İstanbul Beykoz ilçesi Soğuksu Caddesi üzerinde bir evde yaşandı. İddiaya göre sobadan kaynaklı olarak evin bacasından dumanlar ve alev çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede evin çatısına sirayet etti. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.