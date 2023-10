Beykoz'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Motosikletli sürücü yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Beykoz'da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi

İSTANBUL - Beykoz'da hatalı sollama yapan alkollü sürücü karşı şeritteki motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ayağı kesilirken alkollü sürücü serbest bırakıldı. Korku dolu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga D. idaresindeki otomobil hatalı sollama yaparak karşı şeritteki motosiklet sürücüsü Fatih Terzi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Terzi metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Fatih Terzi sol bacağını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Terzi'nin yaşam mücadelesi devam ederken, 3.22 promil alkollü çıkan Tolga D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Terzi ailesi yetkilerden adalet istedi.

"Diz altından sol bacağını kestiler"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Lütfi Terzi, "Oğlum motosikletle ilerlediği esnada sokağa giriş yapmak için trafiğin sakinleşmesini bekliyor. Durur vaziyette. Bir başka sürücü de karşı şeritten hatalı sollama yaparak oğluma çarpıyor. Oğluma çarpan sürücü, 3.22 promil alkollü çıkıyor ve bu kişi serbest bırakılıyor. Oğlun şu an hastanede ve uyutuluyor. Hayati tehlikesi çok yüksek. Diz altından sol bacağını kestiler. Şu an komada ölümle pençeleşiyor. Bu şahsın tutuklanması lazım. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılıyor. Elimizde kayıtlar var her şey ortada. Oğlumun vücudunda kırılmadık kemik kalmadı" diye konuştu.