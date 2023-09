Beykoz'da Alacak Verecek Meselesi Silahlı Saldırıya Dönüştü

BEYKOZ'da iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehaneye gelen bir grup silah ve satırlarla 4 kişiyi önce darbetti; ardından da tabancayla vurarak yaraladı. Çok sayıda araçla mahalleye gelen şüphelilerin elektrik trafosuna ateş ettiği anlar ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A, A.D. ve Z.A. iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan F.E., E.G., M.Y. ve M.Y.'ye ait kahveye gelerek saldırıda bulundu. Şüpheliler tarafından önce darbedilen, ardından da silahla yaralanan F.E., E.G., M.Y. ve M.Y olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kahvehanede inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAPATILMIŞ

Olayın F.E., E.G., M.Y. ve M.Y ile Z.A., Z.A. ve A.D isimli şüpheliler arasında daha önce bir otomobil alım satımında yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili olduğu öne sürüldü. Ayrıca Ö.U.'ya ait iş yerinin güvenlik kameralarının olay gerçekleşmeden önce kapatıldığı polis tarafından tespit edildi. Olayın anını kaydettiği tespit edilen kameraların kapatılması nedeniyle Ö.U. hakkında 'Suç delillerini karartmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

"SATIR, BIÇAK VE HAVAİ FİŞLEKLERLE GELDİLER"

Görgü tanığı İlyas Yılmaz, "Yan tarafta oturuyorduk. Bunlara saldırınca iki kişi satırla kafasından darbe aldı. Bir tanesinin durumu ağır. Hastanedeymiş. Öbürü de ayağından vuruldu öyle bir çatışma çıktı burada.9-10 araba ve iki motosikletliydiler. Motosikletliler hiç inmediler ve havaya ateş ettiler. Diğerleri sağa sola ateş etmeye başladılar. Evi görüyorsunuz. Arabaya da denk geldi. 4 yaralı var 5 kişi de darbedildi. Satır, bıçak ve havai fişeklerle geldiler. " diye konuştu.

"ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE EVE KAÇTIK"

Olay sırasında çocuğu ile birlikte kahvehanenin yakınında sokakta olduğunu belirten Arzu Yılmaz " Kapıda duruyordum çocuğumla . Bir iş teslim edecektim. O esnada üç dört araç geldiğini duydum. Markalarını bilmiyorum. Bu tarafa yöneldiler. Kahveye oturmaya geldiler sandım. Silah seslerini duyunca çocuğumla birlikte yukarıya kaçtım. Çok gürültü oldu. Mahşer yeri gibiydi. 23.00 civarıydı geç saatti ve karanlıktı her yer. Silah sesleri duydum sadece. " şeklinde konuştu.

"SANKİ SAVAŞTA GİBİYDİK"

Olay sırasında kahvehanenin üst katındaki evinin balkonunda oturan Pervin Demir çok korktuklarını ifade ederek "Evimizin balkonunda çay içiyorduk, kurşunlar üstümüzden geçti Yedi sekiz son model arabaları fark ettim. Kurşunlar yağıyordu kendimizi yere attık. 10 dakika devam etti. Teksas gibi savaştayız sanki. Ben hayatımda böyle birşey görmedim. Dolandırıcılık olayıymış galiba. Fırıncında gelmiş kahvede oturmuş galiba. Evimde maddi hasar var. Balkon camım aşağı indi. Benim canım gidiyordu " dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 22.30 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesindeki silahlı kavgada F.E., E.G., M.Y. ve M.Y.'nin darbedildikten sonra silahla yaralandığı belirtildi. Yaralıların Z.A., Z.A. ve A.D. isimli şüphelilerle aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu da tespit edildi. F.E., E.G., M.Y. ve M.Y. işyeri adresine gelerek silahlı saldırıda bulundu. Olaydan önce Ö.U. isimli kişiye ait işyerindeki güvenlik kameralarının kapatıldığı da belirlendi. Olay yerinde yakalanan Ö.U. hakkında 'Suç delillerini karartmak' suçundan adli işlem yapıldı.