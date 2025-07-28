Beykoz'da Ağaçlık Alanda Yangın: İşaret Fişeğinden Çıktığı İddia Ediliyor

İstanbul Beykoz'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının işaret fişeği atılması sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, bölgeye kimliği belirsiz kişiler tarafından işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL