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Beykoz'da 6 Katlı Fabrikada Yangın Çıktı

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Beykoz'da bulunan bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da 6 katlı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı fabrikanın üst katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Yangın çıktığı esnada içeride bulunan işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı boşalttı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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