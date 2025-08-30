Beykoz Çayır Festivali'nde Yangın ve Trajik Kaza

Beykoz Çayır Festivali'nde Yangın ve Trajik Kaza
Beykoz Çayır Festivali'nde bir çadırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Önceki gün, elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim B., hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Festivaldeki dondurma tezgahının sahibi gözaltına alındı.

Beykoz Çayır Festivali'nde bir çadırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Beykoz Çayır Festivali'nde gündüz saatlerinde alanda kurulan dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim B. elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası dondurma tezgahının sahibi gözaltına alınarak, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, bilirkişi de görevlendirilmişti. Yaşananların ardından 30 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Beykoz Çayır Festivali'nin kapanış programı iptal edilmişti. Bu kez de festival alanındaki çadırlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. - İSTANBUL

