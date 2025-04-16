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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması dahilinde gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan dün sabah gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülerek ifadesi alınmıştı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan Gül, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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