Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Recep Sayım son yolculuğuna uğurlandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Recep Sayım son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği beyin kanaması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Recep Sayım için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merhum Recep Sayım Kumbağ Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri manga tarafından Gazi Sayım'ın naaşı alınarak yakınları eşliğinde Kumbağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına katılan Vali Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah'tan rahmet diledi. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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