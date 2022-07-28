Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı

Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı

Düzce Belediyesi beyaz masaya yapılan ihbar ile harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, metal korkulukları çalan şahısları suçüstü yakaladı.

 - Güncelleme:

Düzce Belediyesi beyaz masaya yapılan ihbar ile harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, metal korkulukları çalan şahısları suçüstü yakaladı. 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 153 Beyaz Masa'ya dere kenarında bulunan metal korkulukların 4 kişi tarafından kesilerek çalındığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hızlı şekilde olay yerine intikal etti. Dört şahsın dere kenarında bulunan metal korkulukları kestiğini gören ekipler, durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ve zabıta ekipleri, dere kenarında bulunan korkulukları çalan şahıslara hemen müdahale etti. Suçüstü yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kesilen metal korkuluklar daha sonra belediye şantiyesine götürülerek teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Belediyesi Zabıta Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title