Son dakika 3. sayfa: Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptırdı Son dakika haberler... Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptırdı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton santralinde çalışan Engin İnce, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isterken önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptırdı SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton santralinde çalışan Engin İnce, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isterken önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Olay yerinde feci şekilde can veren İnce'nin cansız bedeni, bulunduğu yerden yaklaşık 2 buçuk saat sonra çıkarıldı. Olay, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi mevkiinde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isteyen Engin İnce, makineye önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Makinenin yuttuğu İnce olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri İnce'nin cansız bedenini çıkartmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde İnce'nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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