Beton pompası üzerine devrilen 2 işçi ağır yaralandı - Haberler

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Beton pompası üzerine devrilen 2 işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beton pompası üzerine devrilen 2 işçi ağır yaralandı

Arnavutköy'de bulunan bir şantiye alanında beton makinesi ile beton döken 2 işçi makinenin devrilmesi ile ağır yaralandı.

Arnavutköy'de bulunan bir şantiye alanında beton makinesi ile beton döken 2 işçi makinenin devrilmesi ile ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Ercüment Sokakta bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında çalışan 2 işçi boşluk alana beton dökmeye çalışırken beton pompasının devrilmesi sonucunda ağır yaralandı. Yaralı işçilerin yardımına şantiyede çalışan diğer işçiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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