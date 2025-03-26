Beton Mikseriyle Çocuk Ölümüne Neden Olan Sanığa 6 Yıl 8 Ay Ceza

Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanığa alkollü araç kullandığı da belirtilerek 6 yıl 8 ay hapis cezası

İSTANBUL - Kağıthane'de beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık, alkollü araç kullandığı dikkate alınarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın ayrıca ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına da hükmedildi.

İstanbul Kağıthane'de 30 Haziran 2024 tarihinde kullandığı beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve beton mikserini 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Hüseyin Toyga'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hayatını kaybeden Emin Berk Nalcı'nın babası Ersin Nalcı ve avukatı Göktuğ Türer hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Toyga ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

"Kusurum olmadığına dair daha önce savunma yapmıştım"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Toyga, Savcılığın talebini adil bulmadığını belirterek, "Tutuklulukta kaldığım süre göz önüne alınarak tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Kusurum olmadığına dair daha önce savunma yapmıştım, beraatıma karar verilmesini istiyorum" dedi.

"Çocuk o sırada yanımızdaydı, ben arabada sıkıştığım için kımıldayamadım"

Müşteki Ersin Nalcı ise mahkemedeki ifadesinde, "Kazanın meydana geldiği yer yol ortası değil, ceptir. Zaten çocuk da o sırada yanımızdaydı, ben arabada sıkıştığım için kımıldayamadım. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı.

"Önceki gece alkol aldım, gündüz alkol alıp direksiyona geçmedim"

Alınan avukat ifadelerinin ardından son sözü sorulan sanık Toyga, "Çocuk yol kenarında değil, yolun ortasına doğru koşmaktaydı. Olaydan önceki gece alkol aldım, gündüz alkol alıp direksiyona geçmedim. Alkol metreye üflediğimde 0 alkol çıktı, mevcut alkol ise kanımdan yapılan ölçümde çıktı. Bu nedenle kusurum yoktur. Beraatımı ve tahliyemi isterim" şeklinde konuştu.

Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hüseyin Toyga'yı alkollü araç kullanmak suretiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Mahkeme ayrıca, sanık Toyga'nın ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve hükmen tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin Toyga'nın sevk ve idaresindeki beton mikseri aracıyla seyir halindeyken virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun sonucunda olay anında yaya vaziyette olan 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine aracın devrildiği ve Nalcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüseyin Toyga'nın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.