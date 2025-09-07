Beton Mikserinin Yola Dökülen Betonu Kazaya Neden Oluyordu

Hatay'da seyir halinde olan mikser dönüş esnasında yola beton döktü. Mikserin arkasında seyreden otomobilin üzerine beton dökülmekten saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belen ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri, aşırı yükleme sonucu dönüş esnasında yola beton döktü. Mikserin arkasında seyreden bir otomobilse üzerine beton dökülmekten saniyelerle kurtuldu. Mikserden yola beton döküldüğü anlar kameraya yansırken, yol betonla kaplandı.

"Kazaya neden oluyordu"

Beton mikserinin yola beton döktüğünü ifade eden Mithat Erden, "Belen'e giderken aracın sağ koltuğunda oturuyordum. Beton mikseri yolda az bir miktar beton döktü. Ardından ışıklarda tamamen döktü ve neredeyse kazaya neden oluyordu. Kendim de motor sürücüsüyüm, bu şekilde aniden döküldüğü için tehlikeye neden oluyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyorum" dedi. - HATAY