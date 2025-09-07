Haberler

Beton Mikserinin Yola Dökülen Betonu Kazaya Neden Oluyordu

Beton Mikserinin Yola Dökülen Betonu Kazaya Neden Oluyordu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da dönüş esnasında yola beton döken mikser, arkasındaki otomobilin üzerine beton dökülmekten saniyelerle kurtulmasına neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da seyir halinde olan mikser dönüş esnasında yola beton döktü. Mikserin arkasında seyreden otomobilin üzerine beton dökülmekten saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belen ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri, aşırı yükleme sonucu dönüş esnasında yola beton döktü. Mikserin arkasında seyreden bir otomobilse üzerine beton dökülmekten saniyelerle kurtuldu. Mikserden yola beton döküldüğü anlar kameraya yansırken, yol betonla kaplandı.

"Kazaya neden oluyordu"

Beton mikserinin yola beton döktüğünü ifade eden Mithat Erden, "Belen'e giderken aracın sağ koltuğunda oturuyordum. Beton mikseri yolda az bir miktar beton döktü. Ardından ışıklarda tamamen döktü ve neredeyse kazaya neden oluyordu. Kendim de motor sürücüsüyüm, bu şekilde aniden döküldüğü için tehlikeye neden oluyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

44 yıl sonra garajdan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.