Beton mikserinin hafif ticari aracı biçtiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Gaziantep'te beton mikserinin hafif ticari aracı altına aldığı feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza sonrası ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yoldaş ile araçta bulunan arkadaşı Tansel Deniz hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Ağustos 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametine doğru ilerleyen Hasan Çelik (39) idaresindeki 27 AKT 905 beton mikseri direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa Yoldaş (35) idaresindeki 34 FBY 426 plakalı aracı biçerek refüje devrildi. Feci kazada beton mikseri sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan sürücü Mustafa Yoldaş ile ismi öğrenilemeyen eşi ve araçta bulunan Tansel Deniz (45) ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı

Kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tansel Deniz önceki gün, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yoldaş ise gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Yoldaş ve Tansel Deniz'in de hayatını kaybetmesiyle feci kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybeden Mustafa Yoldaş ile Tansel Deniz'in cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP