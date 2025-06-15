Beton Mikseri Yolda Kazaya Neden Oldu

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri, yol ortasına beton dökerek kazaya neden oldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve firma ekipleri yolda temizlik yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler mikserden yola dökülen betonu temizletti

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine firmaya bağlı ekipler tarafından yol temizlendi.

Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; beton mikserinin geriye doğru geldiği esnada betonu yola döktüğü kaydedildi. Ayrıca yola beton döküldüğü esnada başka bir araca çarptığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine firma çalışanları tarafından yol temizlendi. Beton dökülen yol temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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