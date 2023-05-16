Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'da beton mikseriyle çarpışan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H.Ç. (24) idaresindeki 19 KD 452 plakalı beton mikseri cadde üzerinde Arif Y. (52) idaresindeki 19 AAT 418 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sebehat Y. (50), Barlas Y. (1), Eflin Y. (1), Elif Y. (1) Menar M. (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM