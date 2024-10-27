Beton Mikseri Seyir Halinde Asfalta Çimento Dökerek İlerledi

Adıyaman'da, bir beton mikseri seyir halinde olduğu sırada çimento dökerek ilerledi.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Merinos Taziye Evi yakınlarındaki trafik ışıklarında duran bir beton mikseri yaklaşık 1 dakika boyunca asfalta çimento boşalttı. Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle hareket eden beton mikseri yol boyunca asfalta çimento dökmeye devam etti. Yaşanılan bu anlar ise diğer araç sürücülerinin cep telefonları kameralarına yansıdı. Tepkilere neden olan beton mikserinin asfalttı kullanılamaz hale getirdiği bu tür araçlar üzerinde denetimlerin sıklaştırılması gerektiği belirtildi. - ADIYAMAN