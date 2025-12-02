Beton Mikseri Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinden Hizan istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Tatvan–Hizan yolu Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tatvan'daki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS