Mersin Erdemli'de meydana gelen kaza sonucunda beton mikserinin ezdiği motosikletli hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların polisin uyarısına rağmen olayı izlemeye devam etmesi dikkat çekti.

Beton mikseri motosikletliyi altına aldı... Feci kaza kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kaza sonrasındaki feci görüntüyü izlemek isteyen vatandaşların polisin uyarısına rağmen izlemeye devam etmesi dikkat çekti

MERSİN - Mersin Erdemli'de hastanenin karşısında beton mikserinin ezdiği motosikletli hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polisin uyarısına rağmen vatandaşların merakla olayı izlemesi dikkat çekti.

Kaza, İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde çevre yolu olarak geçen Yavuz Sultan Selim Bulvarı Erdemli Devlet Hastanesi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çevre yolundan seyir halinde olan Erdal G. idaresindeki 33 EBS 40 plakalı beton mikseri, önüne geçen Yunus Kurt yönetimindeki 33 ACE 616 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosikletten düşen sürücü beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler mikserin altında kalan Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından motosikleti sürücüsünün cansız bedeni mikserin altından çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü. Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası çevreye toplanan vatandaşlar olay yerini polisin uyarısına rağmen film izler gibi izledi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin mikserin önünde seyir ettiği çarpma ile birlikte düşüp altta kaldığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.