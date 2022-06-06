Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 HB 0981 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PT 847 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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