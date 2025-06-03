Beton Mikseri Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı

Beton Mikseri Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı
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Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda bir beton mikserinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve yoğun araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışının sağlanması için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Yan yol trafiğe kapanırken, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda meydana geldi. Ramazan Begik idaresindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi. Kazada sürücü Begik hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yola devrilen beton mikseri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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