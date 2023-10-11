Beton bariyerlere çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Bilecik'te seyir halindeki bir araç, beton bariyerlere çarptıktan sonra sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası araç içinde cep telefonu bulundu.

Bilecik'te beton bariyerlere çarpan sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgilere göre, Ulupınar- Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 AZ 917 plakalı araç, Polis Okulu mevkiine gelmeden kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç sürücü aracı bırakarak, kaçarken cep telefonunu da araç içinde unuttu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri gerekli tutanakları tutarken, kaza yerinde yaklaşık 30 metre fren izine rastlandı.

Öte yandan ekipleri araç sürücüsünü bulmak çalışma başlattı. - BİLECİK