Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı

Bilecik'te kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 56 AAD 557 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Altunç (56), Kurtköy yol ayrımına gelemden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Muhammet Emin Altunç (49) sıkışarak yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa