Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı. Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Beton bariyere çarpıp takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.