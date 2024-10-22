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Besni Depremlerinin Müteahhidi Tutuklandı

Besni Depremlerinin Müteahhidi Tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 80 kişinin yaşamını yitirdiği Besni Yukarı Şehir Konutlarının müteahhidi Şükrü İşitmen, mahkeme tarafından tutuklandı. Dava sürecinin ilk duruşmasında müteahhidin sorumlu olduğu belirtildi ve dava 21 Ocak 2025'e ertelendi.

6 Şubat depremlerinde 80 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Besni Yukarı Şehir Konutlarının müteahhitti mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde çöken ve 80 kişinin ölümüne neden olan Besni Yukarı Şehir Konutlarıyla ilgili Adıyaman Adliyesinde ilk duruşması görüldü.

Adıyaman 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 15 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi raporlarında binanın yapımında sorumlu olan kişinin müteahhit Şükrü İşitmen olduğu ve İşitmen'in tutuklanmasına karar verildi. Müteahitin duruşmaya katılmadığı görüldü. Aynı zamanda davanın 21 Ocak 2025'e ertelenmesine karar verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik Politika Mahkeme 3-sayfa Deprem Hukuk Besni

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