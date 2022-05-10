Besni'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Besni'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Besni'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince G.D., S.İ., ve M.A.A., isimli şahısların adreslerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 137 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 3 şahıs ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, Besni Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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