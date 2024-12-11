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Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden biri ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Devlet Hastanesi kavşağında Abuzer Eryılmaz idaresindeki 34 HN 2765 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABA 886 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abuzer Eryılmaz ile araçta bulunan Yaren Eryılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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