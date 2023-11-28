Besni'de silahlı borç-alacak kavgası: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı borç-alacak kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Besni Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup karşılaştığı fabrika bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen nedenceden çıkan kurşunlar Ahmet Teyfik D. ile Mehmet Gazi Ç.'ye isabet etti. Yaralanan 2 kişi, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan ve M.B. ve A.B.B. isimli şüpheliler ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.