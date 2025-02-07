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Besni'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Besni'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi Merinos Kavşağı'nda Adem Şahin yönetimindeki 02 AAP 376 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan otomobil için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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