Besni'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Besni'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAY 923 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun 35. Kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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