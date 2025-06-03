Besni'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAY 923 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun 35. Kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN