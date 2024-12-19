Besni'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Burak S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kozluca Burak S. idaresindeki 27 NL 167 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Burak S., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN