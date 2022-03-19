Besni'de motosiklet hırsızları tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 motosiklet hırsızı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'de gerçekleşen 3 motosiklet hırsızlığı ve 3 akü hırsızlığı yapan şüpheli M.G. ve M.C. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıkları motosikletleri parçalayan iki şahıs Gaziantep'te yakalandı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve M.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa