Besni'de motosiklet hırsızı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besni'de motosiklet hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Besni'de motosiklet hırsızı yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otoparktan motosiklet çalan şahıs yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde otoparktan motosiklet çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'de yediemin otoparkında gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren M.T., çaldığı motosikletle birlikle yakalandı. Motosiklet emniyet güçleri tarafından tekrar yediemin otoparkına teslim edilirken, şahıs ise gerekli işlemler için Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konu ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title