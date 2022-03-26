Besni'de mazgal hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sokak ve caddelerde bulunan mazgalları çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde sokak ve caddelerde bulunan mazgalları çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan Babalar Camii önünde bulunan demir mazgalların çalınmasına yönelik Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 Adet demir mazgal çalan B.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa