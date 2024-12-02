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Besni'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı

Besni'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yenikentte Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.S (59), F.S (34), isimli kişiler darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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