Besni'de Ev Yangını Korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Mehmet Gülten'e ait evin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN