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Besni'de Emniyet Denetimleri Devam Ediyor

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Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilçede denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, asayiş ve trafik uygulamaları ile vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merinos Kavşağı başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler, "Huzurlu sokaklar" uygulaması çerçevesinde tüm araçları durdurarak kimlik ve evrak kontrolü yaptı, şüpheli araçlarda aramalar gerçekleştirdi. İlçe genelinde süren denetimlerin, vatandaşların güvenliği için belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzurun ve güvenin sağlanması adına bu tür uygulamaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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