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Besni'de boş evde yangın çıktı

Besni'de boş evde yangın çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş evde çıkan yangın korkuttu.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine giden Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar Gaziantep Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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